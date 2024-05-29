Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Абрамченко, Шульгинову и Матыцину нашли новую работу

«Ведомости»: Абрамченко, Шульгинов и Матыцин пойдут работать в Госдуму

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Бывшие члены правительства, такие как бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр энергетики Николай Шульгинов и экс-министр спорта Олег Матыцин, могут стать депутатами Государственной Думы РФ. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

По словам двух источников издания, Абрамченко может занять пост вице-спикера Госдумы, который занимает экс-кандидат в президенты Вячеслав Даванков, депутат от партии «Новые люди».

Согласно информации издания, бывшим чиновникам предстоит пройти выборы в одномандатных округах: Абрамченко в Хакасии, Шульгинову в Ростовской области и Матыцину в Брянской области. Один из источников также упомянул, что не все кандидаты пойдут на выборы от партии «Единая Россия».

После того как президент Владимир Путин назначил новое правительство 14 мая, он встретился с бывшими членами правительства, которые не были включены в новый состав. Путин выразил им благодарность за работу и обсудил возможные варианты будущей деятельности.

До этого в Чечне депутаты поддержали назначение бывшего спикера парламента Магомеда Даудова председателем правительства республики.

Ранее Мишустин назвал основную задачу нового правительства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами