Абрамченко, Шульгинову и Матыцину нашли новую работу

Бывшие члены правительства, такие как бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр энергетики Николай Шульгинов и экс-министр спорта Олег Матыцин, могут стать депутатами Государственной Думы РФ. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

По словам двух источников издания, Абрамченко может занять пост вице-спикера Госдумы, который занимает экс-кандидат в президенты Вячеслав Даванков, депутат от партии «Новые люди».

Согласно информации издания, бывшим чиновникам предстоит пройти выборы в одномандатных округах: Абрамченко в Хакасии, Шульгинову в Ростовской области и Матыцину в Брянской области. Один из источников также упомянул, что не все кандидаты пойдут на выборы от партии «Единая Россия».

После того как президент Владимир Путин назначил новое правительство 14 мая, он встретился с бывшими членами правительства, которые не были включены в новый состав. Путин выразил им благодарность за работу и обсудил возможные варианты будущей деятельности.

До этого в Чечне депутаты поддержали назначение бывшего спикера парламента Магомеда Даудова председателем правительства республики.

Ранее Мишустин назвал основную задачу нового правительства.