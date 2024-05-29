Посол РФ в США прокомментировал потенциальное торговое эмбарго России

Посол Российской Федерации Анатолий Антонов прокомментировал заявление Белого дома о потенциальном торговом эмбарго в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, никакие эмбарго или санкции не сломают экономику РФ.

Он добавил, что Россию невозможно заставить свернуть с ее принципиального пути.

До этого заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Соединенные Штаты в конечном счете могут ввести торговое эмбарго в отношении российских товаров.

При этом Сингх отметил, что история введения торговых эмбарго «не блестящая».

До этого агентство Reuters сообщало, что страны «Большой семерки» (G7, включает Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) обсуждают способы использования будущих доходов от замороженных активов России для помощи Украине.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия даст зеркальный ответ западным странам в случае решения лидеров этих государств об использовании активов Москвы для помощи Украине.

Ранее США предупредили банки Европы о серьезных рисках из-за России.