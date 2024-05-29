Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол РФ в США прокомментировал потенциальное торговое эмбарго России

Антонов: российскую экономику никакие санкции не сломают

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Посол Российской Федерации Анатолий Антонов прокомментировал заявление Белого дома о потенциальном торговом эмбарго в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, никакие эмбарго или санкции не сломают экономику РФ.
Он добавил, что Россию невозможно заставить свернуть с ее принципиального пути.

До этого заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Соединенные Штаты в конечном счете могут ввести торговое эмбарго в отношении российских товаров.

При этом Сингх отметил, что история введения торговых эмбарго «не блестящая».

До этого агентство Reuters сообщало, что страны «Большой семерки» (G7, включает Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) обсуждают способы использования будущих доходов от замороженных активов России для помощи Украине.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия даст зеркальный ответ западным странам в случае решения лидеров этих государств об использовании активов Москвы для помощи Украине.

Ранее США предупредили банки Европы о серьезных рисках из-за России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами