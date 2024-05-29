Преждевременное половое развитие ребенка может быть признаком опухоли мозга, заявила врач

Нарушения полового развития у детей встречаются не так часто, однако сейчас наблюдается тенденция к росту числа таких патологий. О том, какие виды нарушений полового развития существуют, почему их важно лечить и по каким симптомам родители могут их заподозрить, «Газете.Ru» рассказала детский эндокринолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина.

По ее словам, под нарушениями полового развития понимают аномалии в физическом и гормональном развитии, которые относятся к половой идентификации ребенка. Есть две больших группы заболеваний, связанных с развитием ребенка: это преждевременное половое развитие (ППР) и задержка полового развития (ЗПР). Они, в свою очередь, делятся на различные синдромы, определить которые сможет только врач.

Обычно эти состояния диагностируются в период полового созревания или около него — это между 8 и 13 годами для девочек, и между 9 и 14 годами — для мальчиков.

Как рассказала детский эндокринолог, преждевременное половое развитие характеризуется ранним началом полового созревания, то есть до 8 лет у девочек, и до 9 лет — у мальчиков. Причины могут быть разными: начиная гормональными нарушениями и заканчивая опухолями головного мозга.

«Какие же симптомы могут насторожить родителей и быть сигналом того, что нужно обратиться к врачу? Это ускоренный рост и развитие вторичных половых признаков раньше обычного возраста. У девочек это может проявляться ранним развитием молочных желез и даже наступлением менструаций, у мальчиков — увеличением полового органа. Важно обратить внимание на эти признаки и обсудить их с врачом. Помните, если ребенок сильно выше своих сверстников, то это может быть первым сигналом того, что пора обратиться к детскому эндокринологу», — предупредила Хайкина.

Задержка полового развития — это отсутствие начала полового созревания в ожидаемом возрасте. Причиной могут быть хронические заболевания, нарушения питания или генетические факторы.

«Родители должны обратить внимание на замедление роста и отсутствие изменений в физическом развитии. Причем, если у девочек мамы могут отметить, что нет увеличения молочных желез, то у мальчиков единственным симптомом может быть низкий рост. Также стоит отметить наличие волос в подмышечных впадинах и на лобке. У мальчиков отмечается рост волос в нижней части живота», — отметила специалист.

По ее словам, если оставить проблему без внимания, будь то задержка или преждевременное половое развитие, проблемы могут быть достаточно серьезные. Среди них, в частности: психологические расстройства, нарушения репродуктивной функции и ухудшение общего здоровья.

Чтобы понять, какое лечение необходимо ребенку, важно установить точную причину нарушения полового развития. Лечение может включать гормональную терапию или, реже, хирургическое вмешательство.

«Я не рекомендую самостоятельно назначать себе анализы и после этого идти к врачу, так как каждый случай индивидуален и к каждому ребенку требуется особенный подход. Необходимо обратиться к врачу-эндокринологу, чтобы он назначил необходимые анализы (которые включают в себя гормональные исследования), ультразвуковое исследование, рентгенографию и, при необходимости, МРТ. В некоторых случаях дополнительно потребуется проведение диагностических проб», — добавила детский эндокринолог.

Говоря о профилактике, она отметила, что есть факторы, влияющие на половое развитие, которые можно изменить и которые родителям следует контролировать — наличие избыточной массы тела, вредных привычек, уровень физической нагрузки, социальные условия.

«И очень важно, не пропускать ежегодное диспансерное наблюдение у эндокринолога, так как зачастую проблемы выявляются именно во время планового посещения врача. Не забывайте поддерживать открытый диалог с ребенком о любых изменениях в его теле, чтобы не упустить начало возможных нарушений», — подытожила специалист.

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