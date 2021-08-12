Названы вероятные версии крушения вертолета с туристами на Камчатке

Техническая неисправность, возможно, привела к падению вертолета Ми-8, на борту которого были туристы. Об этом «Интерфаксу» заявил информированный источник.

«Среди версий случившегося основные — техническая неисправность и ошибка пилотирования. Экипаж совершил жесткую посадку на поверхность Курильского озера», — пояснил источник.

Установлено, что на борту вертолета Ми-8, принадлежащего авиакомпании «Витязь-Аэро», было 13 пассажиров.

Работники авиакомпании и заповедника уже направились на место аварии. В дальнейшем они будут информировать о ситуации на месте крушения.

Официальная причина падения вертолета на Камчатке неизвестна, начато расследование. Семь выживших человек, согласно предварительным данным, удалось достать спасателям из-под обломков упавшего Ми-8. При этом о состоянии и местонахождении остальных пассажиров не сообщается.