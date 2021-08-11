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Четверг станет самым дождливым 12 августа в Москве с начала столетия

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Четверг, 12 августа, может оказаться самым дождливым в текущем месяце. Об этом сообщают «Метеоновости».

«В ночь на четверг, в зоне атмосферного фронта с волнами, на город может выпасть 10-15 мм, а местами и 20-30 мм осадков, что превышает треть месячной нормы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в текущем столетии этот день станет самым дождливым. Абсолютный рекорд по осадкам с суточной суммой 38,2 мм принадлежит 1980 году, добавили в метеобюро.

Ранее метеоролог рассказала, какая погода ожидает москвичей в середине августа. Погода в первые дни недели (9-15 августа) в Москве будет жаркая, но уже 10 августа в столице начнутся дожди. Отмечается, что в первой половине недели днем в городе будет +27-29°C. По ночам будет +17-19°C, в Московской области — не ниже +14°C.

По словам Поздняковой, среда, 11 августа, станет самым неблагоприятным днем с точки зрения осадков, весь день будут кратковременные дожди, а также гроза. Ночью в этот день в Москве будет +17-19, а днем столбики термометра покажут +22-24°C.

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