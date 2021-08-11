В Германии задержали англичанина по подозрению в работе на спецслужбы России

В Германии задержали гражданина Великобритании Дэвида С. по подозрению в работе на российские спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры ФРГ.

Согласно данным немецкого ведомства, до ареста Дэвид С. являлся сотрудником посольства Великобритании в Берлине. В доме и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски.

«По крайней мере один раз он отправлял документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской разведки. В обмен на предоставление информации обвиняемый получил наличные», — говорится в сообщении.

Расследование проводилось совместно властями Германии и Великобритании.

Ранее сообщалось, что в Германии задержали российского гражданина по подозрению в работе на спецслужбы РФ. Подозреваемый являлся сотрудником естественнонаучной кафедры одного из университетов ФРГ. По информации немецкой генпрокуратуры, россиянин по меньшей мере дважды якобы передал информацию и получил в ответ наличные деньги.

В июне генпрокуратура Польши заявляла, что польского гражданина задержали по обвинению в шпионаже в пользу РФ. Януш Н. якобы «вел деятельность в пользу России, которую активизировал после того, как ранее по подозрению в шпионаже был задержан его коллега».