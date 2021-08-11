В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России стабилизировалась, хотя и остается напряженной. Об этом заявила РИА «Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.

«В некоторых регионах сейчас наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы видим стабилизацию, а в каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших», — сказала эпидемиолог.

По ее словам, несмотря на активную динамику данных, в целом по стране можно говорить о снижении еженедельных темпов прироста заболевших.

Накануне впервые с 30 июня в стране было зафиксировано меньше 22 тыс. зараженных — 21 378. Выздоровели 18 739 жителей страны, умерли 792 (днем ранее было 769 летальных исходов). Число выявляемых случаев коронавируса снижается третью неделю подряд. Но в то же время смертность от коронавируса обновляет антирекорды. Специалисты считают, что с достижением коллективного иммунитета (80-90% привитого населения) власти смогут взять ситуацию с распространением коронавируса под контроль.

Однако по прогнозам врача-вирусолога Евгения Тимакова, россиян ожидает новая вспышка заболеваемости COVID-19 к середине или концу сентября, когда завершится сезон отпусков. Он отмечал, что охват вакцинацией в настоящее время не позволяет контролировать пандемию.