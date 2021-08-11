В Госдуме предложили повысить МРОТ

Депутаты Государственной думы России планируют внести на рассмотрение законопроект о повышении размера минимальной оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

Инициативу будет представлять председатель комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Если документ примут, он должен вступить в силу с 1 января 2022 года.

Планируется, что поправки будут внесены в «О минимальном размере оплаты труда».

«У нашей фракции ЛДПР принципиальной остается позиция по увеличению минимальной оплаты труда. Мы считаем, что в России труд недооценен. <…> В большинстве регионов МРОТ составляет порядка 13 тыс. рублей. Это крайне низкая величина. Когда миллионы граждан получают такую зарплату за вычетом подоходного налога, это недопустимо», — заявил Нилов.

Сейчас МРОТ в целом по РФ составляет 12 792 рубля, региональные значения показателя разнятся.

Ранее Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила повышение минимального размера оплаты труда.