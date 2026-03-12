С загоревшихся у берегов Ирака двух танкеров идет эвакуация экипажей

С двух загоревшихся у побережья Ирака танкеров успешно эвакуировали 25 моряков. Об этом со ссылкой на источник в иракских силовых структурах сообщает портал Shafaq News.

Спасатели направились к месту происшествия сразу после того, как на борту судов произошли взрывы и вспыхнули пожары. Эвакуация экипажей продолжается.

В свою очередь, генеральный директор Управления портов Ирака сообщил национальному информационному агентству INA, что сотрудники портовых служб спасли более 20 членов экипажа иностранного нефтяного танкера, который был атакован в региональных водах.

12 марта стало известно, что под обстрел у берегов Ирака на границе с Кувейтом попали два нефтяных танкера иностранных компаний. В силовых структурах рассказали, что атакованные корабли «могут быть связаны с США». В результате обстрела на борту судов произошел взрыв и начались пожары. Оба танкера значительно повреждены. По неподтвержденной информации, удар нанес Иран.

На прошлой неделе Исламская Республика объявила о фактическом закрытии Ормузского пролива — одного из ключевых нефтяных маршрутов мира. Как заявили иранские военные, через него запрещено движение любых судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие корабли. Трафик в стратегическом коридоре почти остановился, а часть судов подверглась ракетным ударам. Что происходит в Персидском заливе и чем это грозит мировому рынку нефти — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что экспорт нефти через Ормузский пролив рухнул из-за конфликта на Ближнем Востоке.