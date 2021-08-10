В Киргизии возбудили дело против мужчины, напавшего на кассира из-за русской речи

В Киргизии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, напавшего на сотрудницу ТЦ из-за русской речи, сообщает издание 24.kg со ссылкой на УВД Октябрьского района Бишкека.

Ранее мужчина в Бишкеке бросил калькулятор в лицо девушке-кассиру в развлекательном павильоне из-за того, что она говорила на русском языке. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

«Женщина просила принять меры в отношении неизвестного мужчины, который в одном из торговых центров в состоянии алкогольного опьянения, выражаясь нецензурной бранью, в ходе словесной перепалки взял в руки калькулятор и ударил ее по голове. Личность мужчины установлена, им является 29-летний А.А. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет дана соответствующая юридическая оценка действиям гражданина», — заявили в милиции.

Правоохранители также сообщили, что было вынесено постановление о назначении судебно-лингвистической экспертизы.

Ранее в Казахстане националисты устроили «языковые рейды» по магазинам и учреждениям.