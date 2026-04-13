Ученые назвали главные барьеры для внедрения технологий в России и способы их преодоления

НИУ ВШЭ: макросреда «университет — индустрия» способствует технологическому развитию
Ученые НИУ ВШЭСанкт-Петербург выявили ключевые факторы, которые тормозят внедрение новых технологий, и предложили способы ускорить инновационное развитие. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Работа показала, что главным условием технологического роста становится тесное сотрудничество университетов и бизнеса. Однако сегодня этот процесс сталкивается с рядом системных барьеров.

«Барьеры между наукой и промышленностью существуют во всех странах, но преодолимы они только при условии, что ученые не ждут, пока система исправится сама. Им необходимо выстраивать контакты с бизнесом на ранних стадиях исследования, а не после его завершения», — аспирант НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Оганнес Арутюнян.

Для анализа ситуации исследователи опросили представителей университетов и компаний в России и Китае. Участники оценивали опыт взаимодействия и указывали на основные препятствия для сотрудничества.

Главным барьером оказалось несовпадение целей. Ученые ориентированы на долгосрочные исследования и фундаментальные результаты, тогда как бизнес заинтересован в быстрой коммерциализации технологий. Дополнительной проблемой остаются сложные процедуры передачи интеллектуальных прав и юридического оформления сотрудничества.

Сравнение двух стран показало различия в подходах. В Китае трансфер технологий во многом поддерживается конкуренцией и развитой предпринимательской средой. В России же взаимодействие чаще связано с подготовкой кадров и образовательными задачами, поскольку у крупных компаний есть собственные исследовательские центры.

При этом в обеих странах сохраняется общий запрос — создание эффективной системы коммуникации между университетами и индустрией.

«Ключевое условие успеха в России — создание реальной заинтересованности обеих сторон. Необходима система интеллектуальной защиты, которая снизит транзакционные риски», — отметил Арутюнян.

По мнению авторов, развитие инноваций требует формирования устойчивой среды «университет — индустрия». Для этого предлагается создавать офисы трансфера технологий, развивать институт технологических посредников и проводить совместные мероприятия — от выставок до образовательных программ.

В дальнейшем исследователи планируют разработать практическую дорожную карту, которая поможет усилить взаимодействие науки и бизнеса и ускорить внедрение технологий в экономику.

