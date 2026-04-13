Эксперт назвал 3 возможных сценария развития конфликта на Ближнем Востоке

В конфликте между США и Ираном возможны три сценария развития событий. Об этом рассказал РИА Новости президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова (ИМЭМО) РАН Александр Дынкин.

«Думаю, возможны три сценария. Первый — это продолжение боевых действий низкой интенсивности, кибератаки, отдельные нападения БПЛА», — подчеркнул эксперт.

Второй сценарий, по мнению Дынкина, подразумевает выход США из переговоров и продолжение массированных ударов с локальными наземными операциями. Это, с его точки зрения, является самым опасным сценарием.

«Но после перемирия, очевидно, начнется новый отсчет 60 дней, в течение которых президент [США] имеет право использовать вооруженные силы за рубежом без решения конгресса. Тогда, вероятно, сорвется во второй раз визит [президента США Дональда] Трампа в Пекин», — отметил эксперт.

В качестве третьего сценария он назвал выход США из операции против Ирана по модели «ухода из Афганистана», по его словам, это может произойти в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

До этого морским судам разослали уведомление о блокаде Ормузского пролива. В уведомлении уточняется, что ограничения будут применяться к судам под любым флагом, взаимодействующим с иранскими портами, нефтяными терминалами или прибрежной инфраструктурой.

Ранее США начали блокаду Ормузского пролива.

 
