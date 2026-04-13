Под Чернобылем несколько лет незаконно выращивали пшеницу

«Страна.ua»: в чернобыльской зоне незаконно выращивают пшеницу и кукурузу

На Украине пресекли деятельность компании, которая на протяжении нескольких лет возделывала сельскохозяйственные культуры на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в Генпрокуратуре страны.

«Экологическая прокуратура офиса генпрокурора обратилась в суд с иском о возвращении государству трех земельных участков общей площадью более 190 гектаров», — говорится в сообщении.

Эти земли расположены в Вышгородском районе, в зоне отчуждения и обязательного отселения, пострадавшей в результате Чернобыльской катастрофы.

С 2020 года компания незаконно выращивала пшеницу и кукурузу. Работа велась на основании решения несуществующего Полесского районного совета.

