В Калининграде судье грозит уголовное дело за получение взятки

Бастрыкин попросил у ВККС завести дело на судью в Калининградской области

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко. Об этом сообщает Следственный комитет.

«Судья подозревается в получение взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Предварительно, в 2024 году ответчица по делу передала судье Ефименко через посредников первую часть взятки в размере 1 млн руб. Это вознаграждение предназначалось передать за принятие определенного решения по делу. Предполагалось, что общая сумма взятки составит 2 млн руб., из которых по 0,5 млн руб. достанется каждому из трех посредников, и 0,5 млн руб. — судье.

До этого председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов инициировал передачу в Генпрокуратуру документов для разбирательства в отношении судьи Арбитражного суда Ивановской области Анастасии Саландиной. Как уточнили в ВС, основанием для иска стали выявленные у судьи и членов ее семьи активы, не соответствующие задекларированным доходам.

Ранее Бастрыкин рассказал, сколько было инициировано дел против судей за коррупцию.