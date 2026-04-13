19-летний юноша насиловал на пастбищах овец и коз, связывая их конечности

Во Франции юношу заподозрили в сексуальном насилии над козами и овцами. Об этом сообщает La Provence.

В департаменте Буш-дю-Рон полиция арестовала 19-летнего мужчину афганского происхождения по подозрению в зоофилии. С начала февраля 2026 года владельцы мелкого рогатого скота в коммуне Ле-Пен-Мирабо начали замечать, что некоторые из животных находятся в тревожном состоянии. Иногда их обнаруживали со связанными ногами, что не оставляло сомнений во вмешательстве человека.

Чтобы вычислить виновного, владельцы установили на пастбищах фотоловушки, которые засняли силуэт подозреваемого. Видеозаписи передали в полицию. Молодого человека вычислили и поместили под стражу. Ему инкриминируют жестокое обращение и сексуальное насилие над домашними животными. За это грозит до трех лет тюрьмы, штраф до €45 тыс. и пожизненный запрет на владение скотом. Ведется расследование.

