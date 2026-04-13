Актеры и режиссеры подписали письмо против поглощения Warner

Более тысячи представителей киноиндустрии подписали открытое письмо с критикой сделки Paramount по приобретению Warner Bros. Discovery. Письмо опубликовали 13 апреля.

Письмо подготовили несколько организаций и подписали известные актеры и режиссёры Голливуда, включая Джейн Фонду, Брайана Крэнстона, Хоакина Феникса, Эмму Томпсон и других. Они выразили тревогу из-за планируемого слияния студий Paramount и Warner Bros. Discovery, оцененного в $111 млрд.

Деятели кино опасаются, что слияние приведет к сокращению рабочих мест и возможностей для авторов и независимых производителей, сократит число проектов. Выбор зрителей будет более ограниченным, а цены на билеты в кинотеатры вырастут.

Подписанты призвали генерального прокурора Калифорнии и регуляторов тщательно проверить сделку, подчеркивая, что конкуренция важна для здоровья экономики и киноотрасли.

