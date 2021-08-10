В Минздраве рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции

Трое россиян, пострадавших в ДТП в Турции, продолжают оставаться на лечении в больницах, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое, у него диагностировали черепно-мозговую травму. Для него провели телемедицинский консилиум, в котором приняли участие специалисты НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко Минздрава России и медицинские специалисты больницы в Анталии.

«После стабилизации состояния пациента будет решаться вопрос о его транспортировке для дальнейшего лечения в один из федеральных центров Минздрава России в Москве», — добавили в ведомстве.

ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов из поселка Конаклы, произошло 2 августа около курортного города Манавгат в провинции Анталия. Тургруппа состояла из 22 человек, в их числе были девять детей. Все туристы были из Самарской области. По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.