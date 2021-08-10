Уголовное дело возбудили после отравления 31 ребенка на сборах в Ростовской области

В городе Волгодонске более 30 несовершеннолетних отравились в центре загородного отдыха. СК России по Ростовской области начал проверку, возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе.

«По версии следствия, 9 августа спортсменам, находящихся на тренировочных сборах в одном из центров загородного отдыха в Волгодонске, предоставили услуги по организации питания, готовую пищевую продукцию, в результате чего у 31 ребенка, в возрасте от 10 до 14 лет, резко ухудшилось состояние здоровья», — заявили в Следственном комитете.

У пострадавших были симптомы отравления в виде тошноты, диареи, а также рвоты.

Сейчас состояние детей, попавших в больницу с отравлением, оценивается как удовлетворительное. Следственные действия в связи с инцидентом на сборах продолжаются, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в вагоне-ресторане поезда, где отравились дети, обнаружили просроченные продукты. О госпитализации нескольких десятков детей с подозрением на кишечную инфекцию стало известно 7 августа. Позднее врачи поставили им диагноз «пищевая токсикоинфекция».