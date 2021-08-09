Путин дал поручение по поводу пожаров в Греции

Президент России Владимир Путин поручил увеличить российскую группировку в центральной Греции, отправленную на помощь стране в тушении лесных пожаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«В связи с экстренным обращением правительства Греции президент России Владимир Путин дал указание об увеличении российской группировки, занимающейся тушением пожаров в центральных районах греческой республики», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, они попросили у российский властей еще один самолет Бе-200. С 30 июня там работает такое же воздушное судно для ликвидации природных пожаров.

По данным замминистра по делам защиты граждан Никоса Хардалиаса, самые опасные возгорания были зафиксированы в центральной области Аттика, на острове Эвбея. Правительство страны мобилизовано все ресурсы для борьбы с огнем.