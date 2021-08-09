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Метеоролог рассказала, какая погода ожидает москвичей в середине августа

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Погода в первые дни недели (9-15 августа) в Москве будет жаркая, но уже 10 августа в столице начнутся дожди. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в первой половине недели днем в городе будет +27-29°C. По ночам будет +17-19°C, в Московской области — не ниже +14°C.

По словам Поздняковой, среда, 11 августа, станет самым неблагоприятным днем с точки зрения осадков, весь день будут кратковременные дожди, а также гроза. Ночью в этот день в Москве будет +17-19, а днем столбики термометра покажут +22-24°C.

«В конце недели атмосферное давление будет расти. Хотя погода будет с преобладающей облачностью, но короткие ливневые дожди местами могут приниматься и в четверг, и в пятницу, но они не будут надоедливыми, как в среду», — сказала метеоролог.

Температура воздуха из-за большего количества облаков будет уже чуть пониже — +21-23°C в Москве, по области — +21-25°C.

В субботу в российской столице ожидается переменная облачность, днем будет +23-25°C, ночью — +13-15°C. Ощущение комфорта горожанам подарит свежий северо-западный ветер, отметила Позднякова.

Ранее сообщалось, что переменная облачность, без осадков и до +30°C в жары ожидаются в Москве 9 августа.

Все новости на тему:
Погода в Москве
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