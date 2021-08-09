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До 30 градусов жары ожидается в Москве

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Переменная облачность, без осадков и до 30 градусов жары ожидаются в Москве 9 августа, следует из данных Гидрометцентра.

Температура в столице днем будет 28-30 градусов, температура резко начнет повышаться после полудня. Ночью температура упадет до 15-17 градусов тепла. После заката также возможен туман.

В Подмосковье днем ожидается от 26 до 31 градуса тепла, ночью — до 14 градусов. Ветер переменный, скорость 2-7 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 56-80% в зависимости от времени суток.

Синоптики сообщают, что желтый уровень опасности из-за жары будет действовать в Москве и области с 12:00 до 18:00 мск в понедельник 9 августа.

Ранее Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в регионах европейской части России. Южные регионы европейской части России и Поволжье попадут под еще более жаркую погоду.

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