Россияне стали чаще умирать и экономить на ритуальных услугах

Россияне стали чаще экономить на погребальных услугах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата и участников рынка ритуальных услуг.

По данным издания, в первом полугодии смертность в стране выросла на 16%, при этом совокупная выручка ритуальных агентств увеличилась всего на 9% — за этот же период прошлого года россияне потратили на ритуальные услуги 34 млрд рублей, в первом полугодии 2021 года — 36,9 млрд. Особенно стараются сэкономить на погребальных услугах граждане из регионов.

«Если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тыс. руб., то сейчас люди не хотят тратить более 30 тыс.», — заявил глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов.

По его словам, поскольку от организации похорон отказаться проблематично, в основном россияне экономят на сопутствующих услугах — установке памятников, оградок, облагораживании могил.

В ГБУ «Ритуал», которое обслуживает кладбища Москвы, рассказали, что средний чек в столице не изменился, а выручка в первом полугодии выросла пропорционально числу умерших — на 18%.

В стране выросла доля кремаций — они в среднем на 40% дешевле, чем захоронения в землю, рассказал вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Владимир Родькин. В частности, в Петербурге сейчас кремируют более 70% умерших. По стране этот показатель на уровне 10%, но далеко не во всех городах есть крематории.

Ранее сообщалось, что ритуальные компании Петербурга будут бесплатно хоронить умерших от COVID-19.