На берегу Финского залива в Петербурге нашли палатку с костями человека

В Курортном районе Петербурга обнаружили заброшенную палатку с человеческими останками. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, 8 августа в полицию обратился 39-летний мужчина, который рассказал о найденных костях. По его словам, три дня назад он пошел в лес для сбора металлолома. Подойдя к берегу Финского залива, он нашел палатку, местами уже заросшую травой, а в ней — кости. Очевидец объяснил, что не стал сразу звонить в полицию, так как сомневался в том, что останки человеческие.

В указанном месте, недалеко от поселка Комарово, следователи обнаружили только часть костей — фрагменты позвоночника и ног, продолжительно мужчины. Они были обмотаны веревкой. Предположительно, останки пролежали у залива больше года. Их направили в морг для установления личности погибшего и причины его смерти.

Ранее сообщалось, что человеческие останки нашли на предприятии «Роскосмоса» в Воронеже.