В Британии мужчина почти убил сожительницу во время «экзорцизма»

Анестезиолог Хоссам Метвалли почти довел свою сожительницу до смерти, проводя над ней ритуалы изгнания джинов и накачивая ее седативными препаратами. Об этом сообщает BBC.

«Присяжные признали Метвалли виновным по восьми пунктам обвинения, включая применение ядовитых веществ и умышленное искажение фактов», — говорится в сообщении.

В результате подобного «экзорцизма» из-за инъекций наркотических веществ у женщины началась полиорганная недостаточность, она впала в кому и была госпитализирована.

В ходе суда 61-летний обвиняемый признался, что он выполнил более 250 ритуалов и сделал десятки записей ритуалов, которые проводил с 2016 года. Мужчина считал, что живущая с ним женщина была одержима сверхъестественными духами, известными как джины. По его словам, внутри его партнерши «прячется» несколько сущностей, и что ему пришлось изгонять их, читая стихи из Корана и нанося святую воду и масла на ее кожу.

Ранее в РПЦ верующим посоветовали не заниматься экзорцизмом самостоятельно. В церкви отметили, что вопросы, связанные с «беснованием», следует обсуждать со священниками, «самодеятельность» в этом вопросе недопустима.