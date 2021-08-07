Эксперт: доля суперраспространителей коронавируса в регионах может достигать 80%

Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов предупредил, что доля суперраспространителей коронавируса в некоторых регионах может достигать 80% и более. Об этом сообщает ТАСС.

Суперраспространители — это лица, заражающие окружающих коронавирусом больше среднестатистической нормы.

По словам специалиста, достаточно сложно оценить общую долю суперраспространителей в России. Однако можно сказать, что в регионах, где проводятся массовые мероприятия, люди толпятся, не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски, доля суперраспространителей может достигать 80% и даже более. Семенов подчеркнул, что это в первую очередь относится к регионам, где заболеваемость имеет тенденцию к резкому подъему.

Там, где более спокойная ситуация, доля суперраспространителей ниже. При этом до половины случаев заболевания вносят именно те граждане, которые не соблюдают правила социального дистанцирования и даже с плохим самочувствием выходят на улицу и контактируют с другими.

Ранее Семенов рассказал о россиянине, который заразил коронавирусом 1 500 человек.