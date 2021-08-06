Врач не исключила развития рака из-за арбузов

Арбузы и дыни, подкармливаемые азотистыми удобрениями, могут привести к развитию рака. Об этом телеканалу «360» заявила врач-диетолог Альбина Ермоленкова.

Как считает специалист, сами по себе эти удобрения не так опасны. Тем не менее существует угроза для здоровья человека, когда они попадают в желудочно-кишечный тракт.

«Нитраты нарушают транспортную функцию крови, влияют на уровень гемоглобина. Это может привести к недостатку кислорода в тканях, что особенно плохо для детей и для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний», — добавила Ермоленкова.

По мнению медика, порой нитраты совершают данное превращение еще в арбузе. Поводом может стать неправильное его хранение.

Укажут на наличие нитратов желтые прожилки и белесые уплотнения, напоминающие вату, в мякоти арбуза. Также довольно яркий красный цвет мякоти и слишком глянцевая поверхность арбуза могут сигнализировать о возможной опасности.

Максимально допустимой нормой нитратов в арбузе считает 60 микрограммов на килограмм, заключила врач.

Ранее врачи назвали суточную норму арбуза для детей и взрослых.