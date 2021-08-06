Путин назвал рабочий класс ведущей политической силой

Рабочий класс в России является ведущей политической силой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

«У нас еще давно это повелось. Все время говорили о том, что рабочий класс у нас — ведущая сила политическая. На самом деле это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть. Просто суть рабочих профессий меняется», — сказал президент в ходе общения с сотрудниками завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер».

Он отметил, что сейчас рабочие профессии усложняются, и современный сотрудник в них практически не сможет функционировать без инженерных навыков.

Президент России Владимир Путин сегодня совершил рабочую поездку в Башкирию и Челябинскую область, где осмотрел пострадавшие от природных пожаров районы и провел совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия. По его словам, власти страны научились в оперативном режиме реагировать на природные чрезвычайные ситуации, однако каждый раз эти события «достаточно уникальны». Он отметил, что в каждом регионе, где происходят подобные бедствия, существуют свои проблемы и условия, требующие внимательного отношения.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска заявлял, что из-за возросшей стоимости долга и рабочей силы, а также укрепления рубля, предприятия не смогут создавать новую продукцию, работать на экспорт. По его словам, на фоне такой тенденции последние заявления Центробанка о повышении спроса в экономике, который нужно «сбалансировать» повышением процентных ставок, кажутся «странными».