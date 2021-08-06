Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Путин похвалил башкирский мед 21:44
Путин прокомментировал отсутствие флага России на Олимпийских играх 21:39
Эксперт рассказал, как долго после COVID-19 может восстанавливаться обоняние 21:34
Журналист Орлов считает, что Салихова управляет Федуном 21:31
Стали известны наиболее пострадавшие от пожаров турецкие курорты 21:23
Карпин обсудил с Фернандесом будущее игрока в сборной России 21:15
Для сбежавшего из ИВС обвиняемого накануне оборудовали отдельное место... 21:02
Уголовное дело о халатности завели в связи с убийством семьи в Хакасии 21:01
Болельщица «Уфы» разделась до белья, чтобы попросить футболку... 20:47
Путин осмотрел уральские поселения, пострадавшие от лесных пожаров 20:41

Путин назвал рабочий класс ведущей политической силой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Рабочий класс в России является ведущей политической силой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

«У нас еще давно это повелось. Все время говорили о том, что рабочий класс у нас — ведущая сила политическая. На самом деле это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть. Просто суть рабочих профессий меняется», — сказал президент в ходе общения с сотрудниками завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер».

Он отметил, что сейчас рабочие профессии усложняются, и современный сотрудник в них практически не сможет функционировать без инженерных навыков.

Президент России Владимир Путин сегодня совершил рабочую поездку в Башкирию и Челябинскую область, где осмотрел пострадавшие от природных пожаров районы и провел совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия. По его словам, власти страны научились в оперативном режиме реагировать на природные чрезвычайные ситуации, однако каждый раз эти события «достаточно уникальны». Он отметил, что в каждом регионе, где происходят подобные бедствия, существуют свои проблемы и условия, требующие внимательного отношения.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска заявлял, что из-за возросшей стоимости долга и рабочей силы, а также укрепления рубля, предприятия не смогут создавать новую продукцию, работать на экспорт. По его словам, на фоне такой тенденции последние заявления Центробанка о повышении спроса в экономике, который нужно «сбалансировать» повышением процентных ставок, кажутся «странными».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Египетские курорты в зоне доступа: Росавиация разрешила полеты
Десять авиакомпаний России допущены к выполнению рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Доминирование Авериных и золото в честь погибшего Кудухова: Россия ярко проводит концовку Игр
Женская сборная России по гандболу одолела Норвегию и пробилась в финал Олимпиады
Надежда на коллективный иммунитет: какие перспективы видят в Минздраве
Замминистра прогнозирует скорое достижение коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции
Награду в 1 млн рублей пообещали за содействие в поимке одного из сбежавших из ИВС
Авиакомпании получили разрешение на полеты из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Три четверти россиян довольны, что родились в России
В ГИБДД рассказали о выявлении нарушителей через соцсети
Новости и материалы
Путин похвалил башкирский мед
Путин прокомментировал отсутствие флага России на Олимпийских играх
Эксперт рассказал, как долго после COVID-19 может восстанавливаться обоняние
Журналист Орлов считает, что Салихова управляет Федуном
Стали известны наиболее пострадавшие от пожаров турецкие курорты
Карпин обсудил с Фернандесом будущее игрока в сборной России
Для сбежавшего из ИВС обвиняемого накануне оборудовали отдельное место в камере
Уголовное дело о халатности завели в связи с убийством семьи в Хакасии
Болельщица «Уфы» разделась до белья, чтобы попросить футболку у игрока клуба
Путин осмотрел уральские поселения, пострадавшие от лесных пожаров
Минприроды ответило на призыв Greenpeace отказаться от биоразлагаемой упаковки
Юрист рассказал, действительно ли мошенники способны сделать дубликаты сим-карт
Роднина раскритиковала ведущего Первого канала за шутку над трансгендерной участницей Игр
Сотрудников ИВС в Истре, откуда сбежали заключенные, поместили под стражу
Журналист из Норвегии: присутствие россиян на ОИ ставит под угрозу авторитет всего спорта
Эксперт по лжи прокомментировала видео с признанием Тесака в преступлениях
Росстат опубликовал данные о смертности в июне
Норвежские СМИ: плачем после игр с Россией чаще, чем Трефилов оскорбляет своих игроков
Все новости
«Им сочувствуют в правительстве»: кто и зачем разжигает в Японии ненависть к России
Япония предупредила посольство России о готовящихся антироссийских акциях
«Там можно пересажать весь ИВС»: как подсудимые сбежали из изолятора в Истре
Сотруднику ИВС, помогавшему арестантам из Истры, могли дать взятку за «отсидку»
Страновед со скептицизмом отнесся к предложению Шойгу построить крупные города в Сибири
Если переносить столицу, она должна быть между Москвой и Петербургом, считает эксперт
Почему убийца Джорджа Флойда стал для китайцев супергероем
В китайских соцсетях убийцу Джорджа Флойда рисуют в костюмах Капитана Америка и Супермена
Вынесен приговор убийце сбежавшего из Чечни «Анзора из Вены»
Убийцу чеченского блогера в Австрии приговорили к пожизненному
Виски за $5800 в подарок: принять можно, пить нельзя
Какие ценные подарки преподносят американским чиновникам
Взгляд сверху: президент осмотрел пострадавшие от пожаров районы Южного Урала
Путин поручил спорные вопросы в отношении пострадавших от пожаров решать в пользу людей
Быстрый старт: ракета «Сармат» готова к испытаниям
Новейшая баллистическая ракета РС-28 поступит на вооружение в 2022 году
Почему в России заглохла программа перевода автопарка на газ
Установщики газобаллонного оборудования на автомобили пожаловались президенту
Сколотивший команду убийц и рэкетиров бывший спецназовец получил новый срок
Мосгорсуд дал почти 25 лет лидеру банды киллеров из 90-х
До и после пандемии: как изменился шопинг в Милане
Стилисты рассказали, как пандемия повлияла на итальянскую столицу моды
Достаточно номера телефона: как злоумышленники получают доступ к счетам россиян
Россиян предупредили о мошенничестве с помощью дубликатов сим-карт
«Слава богу, что людей не придавило»: кадры с места обрушения в Красноярске
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях