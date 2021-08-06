Путин осмотрел уральские поселения, пострадавшие от лесных пожаров

Президент России Владимир Путин с вертолета осмотрел поселения в Челябинской области, пострадавшие от природных пожаров. Видео с воздушного судна опубликовало издание ura.ru в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как губернатор региона Алексей Текслер рассказывает ему о текущей ситуации в области.

По данным пресс-службы Кремля, в Магнитогорске президент провел совещание о ситуации с паводками и природными пожарами в разных субъектах страны, а также о ликвидации их последствий. Он отмечал, что особенно сложная ситуация сложилась в Якутии, Карелии, в Красноярском крае, в Иркутской и Тюменской областях.

«Мы сейчас на вертолете облетели, посмотрели несколько мест, где, к сожалению, тоже были пожары и, к сожалению, не обошлось без жертв», — сказал Путин.

По его словам, власти страны научились в оперативном режиме реагировать на природные чрезвычайные ситуации, однако каждый раз эти события «достаточно уникальны». Он отметил, что в каждом регионе, где происходят подобные бедствия, существуют свои проблемы и условия, требующие внимательного отношения.

Президент также заявлял о том, что за последние 44 года среднегодовая температура воздуха в России растет в 2,8 раза быстрее, «чем в глобальном измерении».