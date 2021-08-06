Три четверти россиян довольны, что родились в России

Три четверти россиян (75%) предпочли бы родиться там же, где и живут сейчас, — в России, показал опрос ВЦИОМ.

«Любую другую страну в качестве предпочтительного места рождения называют не более 2% наших соотечественников. Есть и те, кто жалеет, что родился в нашей стране (4%)», — говорится в результатах исследования.

Согласно данным опроса, 14% респондентов не хотели бы родиться в США, 11% в странах Африки, по 3% в Индии и Китае.

Более трети россиян (37%) не смогли назвать страну для вынужденной эмиграции. Тем не менее 9% опрошенных выбрали Германию, 5% — Белоруссию и по 3% — Канаду и США. Категорически отрицают возможность переезда в Америку 18% участников опроса, в африканские страны 7% и на Украину 6%.

В исследовании приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Применявшийся метод опроса — телефонное интервью.

Ранее сообщалось, что более половины россиян — а именно 51% — намерены принять участие в выборах депутатов Государственной думы. При этом участники опроса тремя самыми популярными мотивами участия в выборах назвали гражданский долг, традицию/привычку и желание, чтобы голос был учтен.