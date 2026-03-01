Украинские дроны атаковали гражданские объекты в Брянской области

Дроны Вооруженных сил Украины атаковали гражданские объекты в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Киев подло и целенаправленно атакует гражданские объекты в нашем приграничье», — написал он.

Так, в Климовском районе повреждены два автомобиля, в селе Бровничи беспилотники атаковали агропромышленный холдинг «Мираторг», повреждения получил грузовик.

В селах Шамовка, Шумиловка, Курковичи повреждены жилые дома. Информации о пострадавших не поступало.

На прошлой неделе Украина несколько дней проводила массированные атаки на Россию беспилотными летательными аппаратами. Некоторые эксперты пишут о том, что ВСУ накопили беспилотники и теперь будут регулярно «кошмарить» российские регионы. Закончатся ли у Киева запасы дронов, как бороться с такими атаками и при чем тут Леонид Брежнев — в материале военного обозревателя, полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее обломки украинских дронов повредили электроподстанцию на Кубани.