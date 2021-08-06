Суд оправдал задушившую парализованного мужа женщину

Присяжные Белгородского областного суда единодушно оправдали 59-летнюю женщину в деле об убийстве мужа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«В ноябре 2019 года она его задушила, когда он лежал на диване», — говорится в сообщении.

По данным следствия, у мужчины более 20 лет назад произошел инсульт, в результате которого у него была парализована левая сторона тела. Жена все эти годы ухаживала за ним, пока осенью 2019 года его состояние не ухудшилось. В связи с болезнью он стал раздражительным и срывался на жене.

Ранее в США 14-летнюю TikTok-блогера Клэр Миллер обвинили в убийстве сестры-инвалида. Подросток сама позвонила 911 и призналась в преступлении. Прибывшие на место преступления правоохранители увидели девушку в крови. При этом Миллер постоянно повторяла, что убила свою сестру и пыталась смыть кровь с рук. В момент совершения убийства родители спали в том же доме.

До этого в Белгородской области в городе Валуйки скончался 11-летний ребенок с ограниченными возможностями. Мальчик со своими бабушкой и дедушкой приехал на автомобиле на местный рынок. Бабушка отправилась за покупками, позже ее пошел встретить супруг, а ребенка закрыл в машине на ключ. Когда мужчина возвращался, то увидел, что машина дымится. Ребенка извлекли прохожие, он был доставлен в больницу, где скончался от полученных термических травм.