Детей-инвалидов предлагают госпитализировать совместно с родителями

Партия «Единая Россия» до конца августа внесет в Госдуму законопроект о совместной госпитализации детей-инвалидов с родителями, сообщается в Telegram-канале партии со ссылкой на секретаря Генсовета «Единой России», первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

Отмечается, что семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, зачастую не могут позволить себе находиться в стационаре. По словам Турчака, на региональном уровне решить эту проблему невозможно.

«Мы уже обсуждали этот вопрос и с руководством Минздрава, Правительством. Не будем с этим затягивать и постараемся, чтобы такой законопроект был разработан и внесен в этом созыве Госдумы», — сказал политик.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети-инвалиды и их сопровождающие должны обслуживаться вне очереди на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях, обслуживающих население, а также пользоваться правом внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами предприятий, учреждений и организаций.

Жители российских регионов через специальный портал направили более 100 тыс. предложений на сайт народной программы «Единой России», в числе которых — инициатива назначать федеральные и региональные доплаты в беззаявительном порядке, оказывать комплексную помощь приемным, опекунским семьям и семьям с детьми-инвалидами, а также увеличивать количество мест в детских садах и школах.

Наибольшую активность в ходе онлайн-голосования за предложения по разделам программы принимают жители Оренбургской, Ростовской, Брянской областей, Краснодарского и Ставропольского края. Сбор предложений ведется не только онлайн. Жители регионов заполняют анкеты в общественных приемных «Единой России», а также участвуют в стратегических сессиях и экспертных круглых столах с общественниками и представителями профильных НКО.