«Самая одинокая медведица в мире» умерла после освобождения из украинского цирка

Спасенная из украинского цирка медведица Джамболина не пережила стерилизацию. Об этом сообщается на странице организации зоозащитников Four Paws в социальной сети Facebook.

«С тяжелым сердцем и глубокой печалью мы должны сообщить вам, что Джамболина внезапно и неожиданно скончалась <...> Вскоре после того, как Джамболине сделали инъекцию анестетика, ее дыхание остановилось по причинам, которые до сих пор неизвестны», — говорится в сообщении.

Природозащитники отметили, что Джамболину неоднократно пытались реанимировать, и пообещали выяснить причину внезапной смерти животного.

Джамболина родилась в неволе и более десяти лет провела в украинском цирке, пишет Daily Mail. За это время она не встретила ни одного сородича, поэтому СМИ прозвали ее «самой одинокой медведицей в мире».

Когда началась пандемия, цирк остался без посетителей, лишился дохода и не смог заботиться о Джамболине. В декабре 2020 года ее забрали правозащитники из Four Paws и привезли в швейцарские Альпы.

Оказавшись на свободе, медведица впала в спячку — в первый раз в жизни — и вышла из нее только в мае. Летом она впервые увидела другого медведя — самца по имени Меймо. Чтобы пара не могла размножаться, Джамболину было решено стерилизовать. Операция, состоявшаяся 5 августа, закончилась гибелью животного.

Ранее сообщалось, что «самый одинокий слон в мире» будет искать пару в Камбодже.