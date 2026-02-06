Нелегальный мигрант преследовал девушку-подростка в Подмосковье и пытался ее поцеловать

В Подмосковье нелегальный мигрант преследовал девушку и пытался ее поцеловать

В Подмосковье мужчина преследовал 16-летнюю девушку и попытался поцеловать ее в автобусе. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел во Фрязино. Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный трогал ее несовершеннолетнюю дочь в автобусе и пытался ее поцеловать. Предварительно, злоумышленник также несколько дней преследовал девушку, желая с ней познакомиться.

Стражи порядка установили и задержали подозреваемого — им оказался 22-летний нелегальный мигрант. Мужчину доставили в отдел полиции.

По факту случившегося проводится проверка. Материалы о произошедшем передадут в следственные органы, которые примут процессуальное решение.

