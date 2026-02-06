В Греции арестовали шпиона КНР в НАТО

В Греции арестовали полковника ВВС по подозрению в шпионаже в пользу Китая

Греческая служба разведки и контрразведки (EYP) арестовала полковника ВВС Греции по подозрению в продаже секретной информации Китаю. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-news.

Сообщается, что с октября прошлого года служба EYP вела слежку за полковником ВВС и командиром 128-й учебно-тренировочной эскадрильи связи и электроники (128 SETI) в городе Кавури. Подозревают, что он передавал секретную информацию о телекоммуникациях и цифровых и электронных приложениях Китаю.

Во время допроса задержанный офицер признался во всем, назвав имя своего китайского «оператора», находящегося в КНР. Телеканал отмечает, что арест произошел незадолго до того, как офицер собирался отправить новейшие сведения своему «оператору» в Китае. Он использовал специальное устройство для фотографирования документов и их передачи в Китай через зашифрованное программное обеспечение.

Сообщается, что офицер имел доступ к технологиям НАТО во время работы в штабе, а также к планам, средствам и программам высокотехнологичных разработок ВВС. Он, как утверждается, передавал эту информацию Китаю. Военные исследуют окружение офицера на предмет возможных попыток установить связь с коллегами для вербовки других лиц и создания сети внутри Греции.

Как отмечается, офицер находится под стражей до 10 февраля, когда он предстанет перед военным прокурором. Его адвокат заявил, что он ведет себя спокойно и сотрудничает со следствием.

До этого во Франции задержали несколько человек по подозрению в шпионаже в пользу КНР.