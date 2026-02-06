Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

В Греции арестовали шпиона КНР в НАТО

В Греции арестовали полковника ВВС по подозрению в шпионаже в пользу Китая
Mini Onion/Shutterstock/FOTODOM

Греческая служба разведки и контрразведки (EYP) арестовала полковника ВВС Греции по подозрению в продаже секретной информации Китаю. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-news.

Сообщается, что с октября прошлого года служба EYP вела слежку за полковником ВВС и командиром 128-й учебно-тренировочной эскадрильи связи и электроники (128 SETI) в городе Кавури. Подозревают, что он передавал секретную информацию о телекоммуникациях и цифровых и электронных приложениях Китаю.

Во время допроса задержанный офицер признался во всем, назвав имя своего китайского «оператора», находящегося в КНР. Телеканал отмечает, что арест произошел незадолго до того, как офицер собирался отправить новейшие сведения своему «оператору» в Китае. Он использовал специальное устройство для фотографирования документов и их передачи в Китай через зашифрованное программное обеспечение.

Сообщается, что офицер имел доступ к технологиям НАТО во время работы в штабе, а также к планам, средствам и программам высокотехнологичных разработок ВВС. Он, как утверждается, передавал эту информацию Китаю. Военные исследуют окружение офицера на предмет возможных попыток установить связь с коллегами для вербовки других лиц и создания сети внутри Греции.

Как отмечается, офицер находится под стражей до 10 февраля, когда он предстанет перед военным прокурором. Его адвокат заявил, что он ведет себя спокойно и сотрудничает со следствием.

До этого во Франции задержали несколько человек по подозрению в шпионаже в пользу КНР.
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!