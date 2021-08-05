СМИ: разведка США изучает генетические исследования из центра вирусологии Уханя

Специалисты разведывательных служб США анализируют генетические данные о вирусах, изучавшихся в лаборатории Уханьского института вирусологии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В публикации утверждает, что в руки правительственных агентов США попали сведения о 22 тыс. вирусов, которые изучали в уханьской лаборатории.

При этом, CNN не располагает точной информацией о том, каким образом разведка США смогла получить доступ к этой информации. Издание предполагает, что это произошло во время взлома серверов, связанных с исследованиями в лаборатории в Ухане.

Отмечается, что с помощью этих данных разведка пытается найти разгадку к происхождению новой коронавирусной инфекции SARS-COV-2.

Телекомпания утверждает, что тщательный анализ большого объема информации проводится с помощью суперкомпьютеров в Министерстве энергетики США. Процесс затрудняется тем, что все документы написаны на китайском языке.

Ранее Китай опроверг сообщение об обнаружении коронавируса у вирусологов из Уханя до начала пандемии.