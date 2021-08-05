Проценко рассказал о длительности постковидного синдрома

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что постковидный синдром может длиться больше двух месяцев, так как в это время у пациентов, переболевших коронавирусом, наблюдаются остаточные симптомы инфекции. Об этом он рассказал в интервью радио «Комсомольская правда».

«Классического наблюдения за выздоровевшими пациентами у нас нет, потому что мы их выписываем, а далее они восстанавливаются под наблюдением врачей амбулаторно. Но из общения с коллегами, со знакомыми, которые переболели, наиболее часто отмечают такие симптомы — снижение работоспособности, быстрая утомляемость, снижение короткой памяти», — отметил врач.

По его словам, у молодых людей постковидный синдром проходит в течение двух месяцев, а у пожилых может затянуться.

Кроме того, Проценко подчеркнул, что после болезни у себя тоже наблюдал признаки такого синдрома, однако сейчас уже полностью восстановился.

Ранее замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что острый период коронавирусной инфекции у больных длится в среднем 18-19 дней.