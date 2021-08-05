Политик из администрации Обамы призвала запретить полеты для невакцинированных

Бывший помощник министра внутренней безопасности при президенте Обаме Джульетт Кайем призвала администрацию Байдена ограничить полеты для людей, не прошедших вакцинацию. Об этом она написала в своей статье для газеты The Atlantic.

В материале она указывает на то, что Белый дом не стал вводить общенациональную вакцинацию, но «запрет на полеты для невакцинированных взрослых - очевидный шаг, который следует предпринять федеральному правительству. Это поможет ограничить риск передачи в местах, куда путешествуют непривитые люди, и, установив нормы, ограничивающие определенные привилегии для вакцинированных людей, также поможет поднять стагнирующий уровень вакцинации, который мешает как экономике, так и обществу полностью выздороветь», — утверждает она.

По словам политика, полеты не являются «правом» граждан. При этом, утверждает она, инфицированные COVID-19 могут заразить других при выходе из аэропорта, когда снимают маску.

Ранее сообщалось, что власти США могут обязать почти всех прибывающих в страну иностранцев быть полностью привитыми от новой коронавирусной инфекции. Меры должны начать действовать одновременно с отменой существующих ограничений на въезд из некоторых государств. При этом они будут касаться сразу всех иностранцев.

По последним данным, в США выявлено уже 35 303 779 случаев COVID-19, скончались 614 705 человек.