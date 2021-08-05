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Политик из администрации Обамы призвала запретить полеты для невакцинированных

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Daina_91880/Twitter

Бывший помощник министра внутренней безопасности при президенте Обаме Джульетт Кайем призвала администрацию Байдена ограничить полеты для людей, не прошедших вакцинацию. Об этом она написала в своей статье для газеты The Atlantic.

В материале она указывает на то, что Белый дом не стал вводить общенациональную вакцинацию, но «запрет на полеты для невакцинированных взрослых - очевидный шаг, который следует предпринять федеральному правительству. Это поможет ограничить риск передачи в местах, куда путешествуют непривитые люди, и, установив нормы, ограничивающие определенные привилегии для вакцинированных людей, также поможет поднять стагнирующий уровень вакцинации, который мешает как экономике, так и обществу полностью выздороветь», — утверждает она.

По словам политика, полеты не являются «правом» граждан. При этом, утверждает она, инфицированные COVID-19 могут заразить других при выходе из аэропорта, когда снимают маску.

Ранее сообщалось, что власти США могут обязать почти всех прибывающих в страну иностранцев быть полностью привитыми от новой коронавирусной инфекции. Меры должны начать действовать одновременно с отменой существующих ограничений на въезд из некоторых государств. При этом они будут касаться сразу всех иностранцев.

По последним данным, в США выявлено уже 35 303 779 случаев COVID-19, скончались 614 705 человек.

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