В Москве отец выбросил ребенка с пятого этажа и сбежал

В Москве мужчина выбросил своего пятилетнего ребенка с пятого этажа, сообщает Telegram-канал 112.

Уточняется, что ребенок выжил. По предварительным данным, отец — 24-летний Леонид Кудрявцев — был в состоянии наркотического опьянения. Выбросив ребенка, возможно. в ходе ссоры, он сбежал, его местонахождение пока не известно, сейчас его ищет полиция.

Родственники сообщили, что мать ребенка не была дома, сейчас она находится в другом городе.

«В полицию поступило сообщение о падении на улице Шумилова с высоты несовершеннолетнего», — сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Прокуратура столицы начала проверку в связи с инцидентом. В ведомстве уточнили, что пострадавший ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что в Подмосковье отец случайно убил годовалого сына, переехав его на автомобиле.