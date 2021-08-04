Опубликовано видео дебоша, устроенного по прилете в Москву пассажиркой-курильщицей

В соцсетях опубликовали видео дебоша в Шереметьево, устроенного пасскажиркой Ириной Таммируусу, курившей на борту самолета из Бодрума.

На опубликованных кадрах видно, как в аэропорту 52-летняя россиянка на повышенных тонах разговаривает с полицейскими на английском, несмотря на то, что те отвечают ей на русском. При этом в какой-то момент в речи женщины можно услышать русский мат. Почему дебоширка выбрала английский язык для общения с полицейскими, пока неизвестно.

По словам начальника пресс-службы УТ МВД России по ЦФО Елены Бабановой, после произошедшего пассажирку передали медикам. В итоге женщину привлекли к административной ответственности по статье о хулиганстве.

Ранее в Шереметьево произошел другой инцидент с дебоширством. Неизвестная женщина громко кричала и ругалась с присутствующими в аэропорту, а затем начала драку с другими пассажирами.