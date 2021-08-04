Знакомый виновника ДТП в Калининграде рассказал, что тот не раз нарушал ПДД

Владимир Миранков, въехавший в торговые ряды на перекрестке в Калининграде, ранее садился пьяным за руль и неоднократно превышал скоростной режим. Об этом «Газете.Ru» рассказал его знакомый Алексей.

«Права он получил больше двух лет назад, до армии. Правила нарушал, действительно часто превышал скорость, думаю, мог сесть пьяным за руль. Он курил и пил, но о наркотиках всегда отзывался негативно», — рассказал он.

Он также добавил, что попытки суицида Миранкова после ДТП неудивительны, так как над юношей часто издевались в колледже.

Ранее водитель автомобиля марки «Мерседес» на полной скорости врезался в уличных торговцев на перекрестке улиц Фрунзе и 9 Апреля в Калининграде, один человек погиб, трое пострадали.