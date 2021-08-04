В Крыму зафиксирован антирекорд смертей от коронавируса

В Крыму за неделю наблюдений отмечается новый антирекорд количества смертей от коронавирусной инфекции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора по Крыму Наталью Пеньковскую.

«Антирекордным за прошедшую неделю стал уровень смертности — 73 летальных исхода зарегистрировано за последнюю неделю. Это самый высокий показатель за весь прошедший период наблюдения за новой коронавирусной инфекцией», — рассказала Пеньковская.

Из общего числа умерших пятая часть — люди старше 65 лет. Также отмечается, что 84% обратившихся за медицинской помощью пришли в больницы только после второго дня от начала проявления болезни.

В Крыму, по данным Роспотребнадзора, с начала пандемии было зарегистрировано 61 тыс. случаев заболевания коронавирусом и 1793 смерти. Выздоровели за это же время 51,1 тыс. человек.

В среду, 4 августа, в России было выявлено 22 589 случаев коронавируса за сутки.