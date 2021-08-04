Закурившая в самолете россиянка рассказала, что ее избили в полиции

Россиянка, закурившая в салоне самолета, выполнявшего рейс из Бодрума в Москву, рассказала свою версию происшествия и заявила, что ее избили в полиции, сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина, которую зовут Ирина Таммируусу, не считает себя виновной в нарушении правил безопасности на борту и утверждает, что сотрудники полиции, которые составили на нее протокол за мелкое хулиганство, избили ее.

«Я летела бизнес-классом, понимаете, сколько это стоит? Это не экономкласс!» — заявила Таммируусу.

По ее словам, она тяжело пострадала еще в Турции — у нее сломана нога. Женщина обещают нанять адвокатов и привлечь к ответственности полицейских.

Ранее на видео попала россиянка, которая курила в салоне бизнес-класса самолета.

Последним российским рейсом, на котором разрешено было курить, был маршрут из Москвы в Шанхай — запрет на курение был наложен только в 2002 году.