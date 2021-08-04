В здании кабмина Украины неизвестный угрожает взорвать гранату

В здании кабинета министров Украины неизвестный угрожает взорвать гранату, сообщает телеканал «Украина 24».

Мужчина встал у одного из входов в здание (предположительно, для посетителей), удерживая в руке предмет, похожий на гранату. Сначала он потребовал, чтобы сотрудники, работающие в здании кабмина, зашли в здание вместе с ним, угрожая подорвать себя. Тем не менее, он попросил женщин покинуть здание, объявив, что проводит захват.

Мужчина с гранатой заявил, что ему нечего терять и он не планирует уйти из здания живым. Он в матерной форме сообщил, что «его все достали», и потребовал убрать всех людей из холла.

Портал «Страна.UA» сообщает со ссылкой на МВД Украины подробности о человеке с гранатой.

«Человек контужен. Был сапером в «Айдаре». Оснований думать, что граната не настоящая у нас нет», — заявили в украинской полиции.

Здание правительства оцеплено, спецназ готовится к штурму.

Батальон «Айдар» — 24-й отдельный штурмовой батальон Вооруженных сил Украины, принимал участие в боевых действиях на востоке Украины.

Ранее генерал ВСУ признал, что украинская армия возвращается в «страшные» 90-е.