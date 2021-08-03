Проценко заявил, что вакцинация блокирует мутации коронавируса

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире радио kp.ru рассказал о том, что благодаря вакцинации блокируются изменения COVID-19.

«Современные вакцины не утрачивают свою актуальность и для новых штаммов. Наоборот, вакцинация – это тоже один из путей блокирования и распространения мутации», — сказал он.

Ранее Проценко сообщил, что при «длинном COVID-19» переболевшим в течение двух и более месяцев не удается вернуться к жизни, как до заражения. По его словам, для «длинного COVID-19» характерны когнитивная дисфункция, забывчивость, быстрая утомляемость, раздражительность. Также свидетельствовать об этом будут панические атаки, в том числе у молодых людей.

До этого специалист оценил вероятность введения нового локдауна в столице осенью.