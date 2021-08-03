Район Пентагона в Вашингтоне перекрыли после сообщений о стрельбе

Служба охраны Пентагона, штаб-квартиры Министерства обороны США, перекрыла район после сообщений о стрельбе в транзитном центре комплекса, сообщается на официальной страничке ведомства в Twitter.

«Пентагон в настоящее время заблокирован из-за инцидента в транзитном центре Пентагона. Мы просим публику избегать этого района. Более подробная информация будет в ближайшее время», — указано в сообщении.

На кадрах видео, опубликованного в Twitter-аккаунте телеканала Disclose.tv видно, что у ряда автобусов у одного из подъездов транзитного центра лежат несколько человек в окружении вооруженных сотрудников службы охраны.

NOW - Pentagon on lockdown over reported shooting outside.pic.twitter.com/uPc4gpF7KW — Disclose.tv (@disclosetv) August 3, 2021

Также сообщается о нескольких раненых.

Ранее в мае 2021 года неизвестный попытался ворваться в штаб-квартиру ЦРУ, но был остановлен сотрудниками ФБР.