Путин назвал курорты Карачаево-Черкесии шикарными

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Карачаево-Черкесскую Республику (КЧР) назвал курорты региона шикарными, сравнимыми с курортами Краснодарского края, сообщает ТАСС.

На встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым Владимир Путин отметил ключевое положение инфраструктурных проектов в республике. По словам Темрезова, докладывавшего о проведении работ в регионе, в Карачаево-Черкесии ставят в приоритет развитие дорожной и туристической инфраструктуры.

«У вас есть инфраструктурные проекты, они вроде бы носят региональный, республиканский характер, но на самом деле они являются общенациональными, потому что это же места отдыха шикарные, и люди едут со всей страны — как к Черноморскому побережью», — заявил в ответ Владимир Путин.

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