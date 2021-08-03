СК показал видео с места, где мужчина удерживал 12-летнюю девочку в Бийске

Следственный комитет России опубликовал видео, в котором показан дом в Бийске в Алтайском крае. В подвале этого жилья, по данным следователей, 40-летний мужчина, житель Бийского района, держал 12-летнюю школьницу.

В ролике можно увидеть дом подозреваемого и двор. В подвале фигурант дела держал девочку.

«Днем 31 июля несовершеннолетнюю, проезжающую на велосипеде по проселочной дороге, увидел злоумышленник. С силой толкнув девочку, мужчина связал ей руки и ноги, а затем надел на нее мешок. Обвиняемый погрузил потерпевшую в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома», -— уточнили в СК.

По данным ведомства, мужчина скрылся от органов следствия и его объявили в федеральный розыск.

Самой девочке, похищенной и удерживаемой в подвале, сейчас оказываются психологическую помощь.

Ранее девочку в Вологде похитил мужчина, представившийся школьницей.