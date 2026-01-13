В МИД России рассказали о попытках разрушить Иран

Внешние силы, которые являются враждебными по отношению к Ирану, предпринимают попытки разрушить иранское государство. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, незаконное санкционное давление Запада, которому на протяжении многих лет подвергается Иран, затрудняет развитие исламской республики, порождает экономические и социальные проблемы, от которых страдают прежде всего простые граждане страны. Дипломат отметила, что «нарастающую при этом общественную напряженность враждебные Ирану внешние силы пытаются использовать для дестабилизации и разрушения иранского государства».

Также Захарова обратила внимание, что они используют методы цветных революций, когда мирный протест усилиями действующих по инструкциям из-за рубежа специально обученных и вооруженных провокаторов превращается в жестокие и бессмысленные бесчинства, погромы, ликвидации правоохранителей и простых граждан, в том числе детей.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. Демонстрации охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе страны — в городах Малекшахи, Керманшах, Лордеган.

Ранее сенатор США заявил народу Ирана, что «помощь уже в пути».