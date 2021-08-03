На Алтае объявили в розыск мужчину, удерживавшего 12-летнюю девочку в подвале

Жителя Алтайского края объявили в федеральный розыск после похищения 12-летней школьницы, сообщает СУ СК России по региону.

40-летнему мужчине заочно предъявили обвинение по статье «Похищение человека, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего».

«В связи с тем, что мужчина скрылся от органов следствия, он был объявлен в федеральный розыск, в ближайшее время следователь обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу заочно», — говорится в публикации.

Ранее соседи рассказали о мужчине, похитившем школьницу.

12-летняя девочка пропала 31 июля в Бийске. Она отправилась кататься на велосипеде и не вернулась домой. Через 2 дня школьница сама вернулась к родителям. В Следственном комитете по Алтайскому краю сообщали, что мужчина удерживал девочку в подвале два дня. По данным следователей, состояние школьницы нормальное, физических травм нет, ей оказывается психологическая помощь.